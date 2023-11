Appelé pour la première fois en équipe de France A, Warren Zaïre-Emery a des qualités qui ressemblent à des grands joueurs qui sont passés chez les Bleus, selon Arsène Wenger.

C’est l’attraction de ce début de semaine. Ce lundi, Warren Zaïre-Emery effectuait ses premiers pas à Clairefontaine dans la peau d’un joueur de l’équipe de France A. Âgé seulement de 17 ans, le Titi du PSG bat de nombreux records de précocité depuis le début de saison. Et il aura une belle occasion à saisir dans ce rassemblement sans enjeu avec des rencontres face à Gibraltar et la Grèce. Si Didier Deschamps a tenté de calmer cette folie qui entoure le milieu parisien, Arsène Wenger a décrypté le jeu de Warren Zaïre-Emery.

« Son calme est assez bluffant par rapport à son âge »

Devenu directeur du développement du football mondial à la Fifa, l’ex-coach emblématique d’Arsenal a été convié à Clairefontaine à une table ronde sur le thème du modèle de la formation française qui a fêté ses 50 ans. L’occasion pour l’ancien coach de donner ses impressions sur le néo-international français, dans un entretien à Le Parisien. « On parle là d’un garçon doté d’un super talent. Il est d’une précocité exceptionnelle. Voilà pourquoi il est déjà retenu par Didier (Deschamps) chez les A. Quand à 17 ans, ton coach en club te choisit parmi les premiers pour être titulaire, ça sous-entend que tu dégages quelque chose d’inarrêtable. Il me fait, quelque part, penser à Kylian Mbappé, dans le sens où il fait déjà l’unanimité à un âge où en général tout le monde dit : ‘Il est doué, oui, mais on va voir…' » Il a également tenu à mettre en lumière les qualités du jeune milieu de terrain : « Il voit vite et juste, il est fort dans les duels. C’est hyper prometteur. Avec lui, tu n’as aucune restriction. Le seul petit bémol que je pourrais émettre c’est qu’à 17 ans, il faut faire attention à ne pas l’épuiser trop jeune. Mais sinon, le doute n’est pas permis. Son calme est assez bluffant par rapport à son âge. Et dans les grands matchs, j’apprécie sa capacité à résister dans les duels et la force qu’il dégage. Pour un gamin de 17 ans, c’est inhabituel. »

Arsène Wenger a également comparé WZE à deux champions du Monde 2018 : « Il a quelque chose de la puissance de Paul Pogba, mais aussi des points communs avec N’Golo Kanté dans cette aptitude à récupérer les ballons. Zaïre-Emery est un peu un mix des deux, un combiné des deux champions du monde 2018, avec sa faculté à gagner les duels sans commettre de faute et à se projeter vers l’avant en faisant apprécier sa belle vision de jeu. » Le jeu du Parisien lui fait aussi penser à son ancien joueur à Arsenal, Patrick Vieira : « Il a un petit truc de Patrick (Vieira) aussi. Un milieu box to box comme disent les Anglais. »