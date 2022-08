West Ham passe à l’action pour Thilo Kehrer

Le PSG souhaite recruter trois joueurs supplémentaires d’ici la fin du mercato. Une volonté confirmée par Christophe Galtier lui-même en conférence de presse jeudi dernier. En plus de la volonté de renforcer son effectif, la direction sportive Rouge & Bleu souhaite dégraisser, et s’active en ce sens. Hier, le journaliste de Sky Sports Dharmesh Seth affirmait que West Ham discutait officiellement avec le PSG concernant Thilo Kehrer. Cependant le FC Séville serait toujours dans la course, et avancerait ses pions avec l’argument Ligue des Champions.

Une offre sur la table

Après les discussions, on passe à l’action. En effet, toujours selon le journaliste britannique Dharmesh Seth, West Ham aurait fait une offre au Paris Saint-Germain pour s’attacher les services de Thilo Kehrer. Pour rappel, Issa Diop devrait très bientôt rejoindre Fulham, et Nayef Aguerd s’est blessé, ce qui oblige West Ham à se renforcer rapidement défensivement. Une forte volonté et un grand besoin qui pourraient pousser le club londonien à faire tout son possible afin de recruter l’international allemand.