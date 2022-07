Le mercato estival lancé depuis le 9 juin dernier, le PSG n’a toujours pas réussi à vendre le moindre de ses indésirables. Pourtant, la listes des potentiels partants est longue comme le bras puisqu’ils sont une dizaine à y figurer. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Thilo Kehrer.

Le défenseur de 25 ans, débarqué au PSG à l’été 2018, n’est plus vraiment en odeur de sainteté au sein de la capitale française, loin s’en faut. Il faut dire que l’international allemand n’a jamais su faire son trou sous la tunique rouge et bleu, lui qui a plutôt enchaîné les saisons décevantes. Désormais à un an de la fin de son contrat, Thilo Kehrer pourrait donc bien être amené à plier bagages cet été. Avec la Coupe du Monde en ligne de mire, une hypothétique opération en ce sens serait, bien évidemment, bénéfique pour tout le monde.

Le FC Séville se manifeste pour Kehrer

Problème, jusqu’à aujourd’hui, aucune piste n’avait émergé pour l’ancien joueur de Schalke 04. Mais ce jour, une source ibère vient cependant nous apporter du grain à moudre. En effet, d’après les informations estampillées Relevo, le FC Séville se serait manifesté afin de récupérer Thilo Kehrer. Avec Jules Koundé en partance pour le FC Barcelone, le club andalous est à la recherche d’un nouveau défenseur central.

Dans cette optique, des représentants sévillans auraient d’ores et déjà pris contact avec Thilo Kehrer et ce, depuis plusieurs semaines. Le but ? Le convaincre de les rejoindre cet été. Étant donné la situation contractuelle du principal intéressé, ce transfert est jugé comme réalisable par le board espagnol. Mieux, Thilo Kehrer se placerait aujourd’hui comme la priorité absolue du FC Séville pour remplacer l’international tricolore.