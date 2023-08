Wijnaldum a demandé la résiliation de son contrat au PSG

Il a fait partie des grands recrutements du PSG lors de l’été 2021. Accompagné de Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Sergio Ramos et d’Achraf Hakimi sur l’estrade posée au milieu de la pelouse du Parc des Princes, le Néerlandais est désormais bien loin de cette réalité. Enchaînant les blessures et les mauvaises prestations sous la tunique parisienne, il est sur le départ désormais.

Le PSG a refusé

De retour de prêt avec l’AS Roma, le milieu de terrain est depuis le début de l’été dans le « loft » parisien. Le PSG ne compte pas sur le joueur et ce dernier en est bien conscient. Le journal L’Équipe a révélé que Wijnaldum aurait demandé au club de la capitale de résilier son contrat. Chose que le PSG a refusé et réclame 6 millions d’euros pour libérer le joueur de sa dernière année de contrat. Le libérer de son contrat aurait fait économiser une partie du salaire annuel du joueur et aurait aussi permis à Wijnaldum de trouver une porte de sortie plus facilement.

