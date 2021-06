Le PSG pourrait frapper un gros coup sur le marché des transferts. Libre de tout contrat, Georginio Wijnaldum a plusieurs offres sur la table. Un temps en pole position dans ce dossier, le FC Barcelone pourrait voir le PSG le dépasser et remporter la mise. Ce dimanche matin, le Mundo Deportivo indiquait que le club catalan n’augmenterait pas son offre pour l’international néerlandais mais qu’il espérerait que la forte présence néerlandaise dans le club allait convaincre Wijnaldum de le rejoindre. Mais selon les informations du journaliste italien spécialiste du mercato Fabrizio Romano, l’ancien joueur de Liverpool aurait décidé de rejoindre le PSG. Il devrait signer un contrat jusqu’en juin 2024 avec Paris. Une information confirmée par Mike Verweij, journaliste du Telegraaf. Le milieu de terrain devrait rejoindre le PSG pour trois ans. L’officialisation de ce transfert devrait intervenir assez rapidement, d’ici demain.

[MAJ, 13h15] De son côté, RMC Sport confirme également les informations de la presse néerlandaise, italienne et catalane. Georginio Wijnaldum sera prochainement un joueur du PSG. “Un contrat de 3 ans attend le Néerlandais dans la capitale. Le PSG et son directeur sportif, Leonardo, se sont immiscés tardivement dans la course, aux côtés du Barça, qu’ils ont donc fini par doubler avec une proposition salariale très alléchante.” Un transfert qui pourrait se régler dans les 24 prochaines heures. De son côté, le joueur de 30 ans souhaitait que son “transfert soit finalisé dans les plus brefs délais, afin qu’il puisse basculer rapidement sur l’Euro (11 juin – 11 juillet), qui débute vendredi prochain.”

[MAJ, 16h] Le Parisien confirme également que l’arrivée de Georginio Wijnaldum au PSG est en très bonne voie. Pas encore de signature mais le PSG tient la corde.