Wijnaldum impressionné par Verratti au PSG

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi en recevant Angers au Parc des Princes dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 1. Mauricio Pochettino devra faire sans tous ses internationaux sud-américains, qui joueront au même moment à l’autre bout du monde, mais pourra compter sur Wijnaldum. L’ancien joueur de Liverpool, frustré de ne pas plus jouer, aura envie de retrouver une place dans le onze parisien. Interrogé par le site internet de la FIFA, le milieu de terrain a fait part de sa joie de jouer avec Lionel Messi et Marco Verratti.

Jouer avec Messi ? Voir l’excellence de si près est une expérience difficile à décrire. C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Le voir s’entraîner au quotidien est un réel honneur. Et puis en tant que personne, il est vraiment bien. Tout le monde au PSG est très heureux de l’avoir dans l’effectif. Ça a vraiment boosté le club. Je suis très chanceux d’être son coéquipier.

Les trois meilleurs joueurs du monde ? Tout le monde dit Messi et Cristiano Ronaldo car cela fait 15 ans qu’ils se partagent le statut de meilleur joueur du monde. Chaque année, le troisième joueur est différent. Les gens pensent tout de suite aux milieux de terrain et aux attaquants. Mais il y a également d’excellents défenseurs. Van Dijk en fait partie. Aujourd’hui, je joue avec Marco Verratti au PSG. Lui aussi est phénoménal. Les gens ne le placent pas parmi les tout meilleurs car son rôle n’est pas de marquer des buts ni de donner plein de passes décisives. Mais ce qu’il fait au jour le jour à l’entraînement et en match est absolument magnifique.