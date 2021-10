Ce vendredi, le PSG affrontera Angers dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Il ne faudra pas s’attendre à voir Lionel Messi ou Neymar sur le terrain. Les Sud-Américains ne pourront pas participer à cette rencontre. Certains matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 ont été programmés quelques jours avant la reprise du championnat de France. Une organisation mal comprise par les amoureux du football et surtout par Mauricio Pochettino, qui va devoir bricoler face aux Angevins.

L’entraîneur argentin sera privé de tous ses internationaux sud-américains. C’est-à-dire de Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes, Neymar Jr, Marquinhos et de son gardien costaricien Keylor Navas. Cette situation est déjà intervenue lorsque le PSG recevait Clermont au Parc des Princes (4-0), le 11 septembre dernier. Cette fois-ci, Mauricio Pochettino devra attendre pour avoir un effectif au complet à l’entrainement. En effet, Thilo Kehrer et Georginio Wijnaldum jouent ce soir avec l’Allemagne et les Pays-Bas. Pour ce qui est de Nuno Mendes, Danilo Pereira (Portugal), Abdou Diallo, Idrissa Gueye (Sénégal) et Achraf Hakimi (Maroc), il faudra patienter jusqu’à demain et leur dernier match de sélection avant de les revoir au Camp des Loges. À noter les retours à l’entraînement de Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé ce lundi après-midi, comme le rapporte Le Parisien.