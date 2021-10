Le début de la trêve internationale a été contrariée par de nombreuses déclarations de Kylian Mbappé et de sa mère dans les médias. Ces derniers sont longuement revenus sur les envies de départ du numéro 7 du PSG mais aussi sur son été tumultueux et son avenir incertain. Interrogé par la Cadena Ser dans l’émission El Larguero, l’ancien coach parisien Luis Fernandez n’a pas compris l’intervention de la mère du joueur et pense que l’international français peut encore rester au Paris Saint-Germain.

« Il faut attendre un peu car les nombreuses déclarations du joueur et de la mère suivent leur propre chemin. Je suis un peu surpris que la mère de Mbappé se confie dans les médias. Je ne me souviens pas que la mère de Platini ou ou d’autres grands joueurs aient dû se confier dans les médias lorsque leurs fils ont dû prendre des décisions. Mbappé ? Le garçon a tout. Il voulait partir du PSG mais le club a la possibilité de le garder, d’attendre un an avec lui, avec Messi et Neymar pour aller chercher un titre comme la Ligue des champions. Et puis sûrement dans six mois les choses vont changer et peut-être que Mbappé dira qu’il est heureux au PSG. Avec l’équipe de France, il faisait partie des meilleurs. En première mi-temps, il était impatient de marquer. Nous devons attendre six mois pour une nouvelle déclaration et pour qu’il dise soit ‘je pars’ ou ‘je reste' ».