Depuis le début de la trêve internationale, la sortie médiatique de Kylian Mbappé a fait beaucoup parler. Le joueur de 22 ans s’était exprimé dans les colonnes de L’Équipe et sur les ondes de RMC Sport. Même si certains propos n’ont pas plu, il a fait preuve d’une grande honnêteté. Ce qui a permis aux observateurs de se faire une idée sur la véritable personnalité du natif de Bondy. Dans une chronique pour le journal L’Équipe, Bixente Lizarazu met en avant l’intelligence du joueur, ses envies de leadership. Il explique notamment de quelle manière un entraîneur doit gérer ce type de joueur dans un vestiaire.

« Depuis l’Euro, l’attaquant avait beaucoup trop de choses dans le bide pour se taire. Et quand on les garde pour soi, elles polluent la tête. Parler libère l’esprit, publiquement dans la presse comme confidentiellement chez le psy. Quand il évoque Giroud, Neymar, Le Graët, l’Équipe de France, il démontre une analyse mature associée à une hypersensibilité qui peut devenir une susceptibilité. À 22 ans, Kylian Mbappé a déjà une personnalité très affirmée, une intelligence et une compréhension de son environnement très largement au-dessus de la moyenne. On voit aussi qu’il aime bien avoir le dernier mot. Ce n’est pas forcément évident pour ses partenaires, notamment les plus anciens, de s’y adapter. (…) En Bleu, Kylian Mbappé sait se comporter en leader d’attaque sur le terrain comme contre la Belgique où il a sonné la révolte. On a déjà pu voir aussi qu’en étant plus collectif il ne perdait rien au change. Ses partenaires ont encore plus de plaisir à jouer avec lui et son jeu est plus difficile à lire pour ses adversaires. Il doit continuer à cultiver cet état d’esprit. »