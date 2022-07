Ce jeudi après-midi, les Féminines PSG ont officialisé l’arrivée de Lydia Williams. La gardienne australienne (34 ans) a signé un contrat d’un an avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2023. Pour PSG TV, elle s’est dite impatiente de commencer sa nouvelle aventure après deux ans à Arsenal.

Elle veut remporter des titres

« Je suis très heureuse d’être enfin à Paris et d’avoir l’opportunité de jouer ici. C’est très excitant et maintenant j’ai vraiment hâte de pouvoir être sur le terrain. J’ai toujours adoré venir à Paris, visiter la France et découvrir ce pays. Et puis je suis très heureuse de pouvoir faire partie d’une telle institution avec cette histoire c’est vraiment très excitant. Maintenant j’ai hâte de voir ce que ça va donner. Mes objectifs ? Je veux juste aider autant que possible. Je veux être sur la même longueur d’onde que mes coéquipières, jouer le plus possible et gagner des titres. Je pense qu’il y a un groupe incroyable, qui se connaît déjà bien, qui a réussi de grandes choses et je suis impatiente d’en faire partie.«