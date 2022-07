Comme depuis quelques semaines, Renato Sanches est annoncé à l’AC Milan ou au PSG. Olivier Létang a d’ailleurs annoncé son départ en conférence de presse hier. Mais le président du LOSC n’a pas donné d’indications sur le point de chute du Portugais. Malgré son très probable départ, Renato Sanches a tout de même été convoqué pour le stage en Espagne avec le club lillois.

Du jeudi au 30 juillet, le LOSC de Pablo Fonseca part en stage de préparation et le milieu de terrain portugais figure bel et bien dans le groupe annoncé. Pour rappel, les négociations se profilent toujours avec l’AC Milan et le PSG. De son côté, le club italien a un accord avec le LOSC, au contraire du club parisien. Renato Sanches privilégierait le club de la capitale mais s’impatiente de la lenteur des négociations. Il a posé un ultimatum de 48h au PSG.