L’arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG est très proche. L’entraîneur du FC Barcelone a confirmé l’envie du joueur de rejoindre la capitale française.

Plus les jours passent et plus Ousmane Dembélé se rapproche du PSG. À la recherche d’un ailier droit, le club parisien est sur le point de signer l’international français du FC Barcelone. Alors que les deux clubs négocient depuis quelques jours sur les modalités de l’opération, l’arrivée du joueur de 26 ans ne fait plus aucun doute. En marge de la victoire du FC Barcelone face à l’AC Milan (1-0) à Las Vegas cette nuit, le coach des Blaugrana, Xavi, a confirmé avec tristesse le futur départ de son numéro 11 vers le PSG, dans des propos rapportés par RMC Sport.

🚨 Le Barça devrait récupérer 27M€ pour Ousmane Dembélé. Le reste ira pour le joueur et son agent 🔜🇫🇷



[@MatteMoretto]

« Dembélé m’a dit qu’il voulait partir »

« Il nous a dit qu’il voulait partir, qu’il avait une proposition du PSG. C’est une décision personnelle, je me sens mal parce qu’on s’est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c’est pourquoi je ne l’ai pas fait jouer. C’est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, elle est hors de notre portée, et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu’il nous a beaucoup donné. Un peu déçu, oui, mais il nous a dit qu’il avait parlé avec Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi et qu’il n’y avait aucun moyen de le convaincre. »

Désormais, les deux clubs doivent trouver un terrain d’entente sur les modalités de l’opération. Comme rapporté ce mardi, le PSG a activé la clause de libération du joueur et a quelques jours pour finaliser ce dossier. Si aucun accord n’est trouvé, le PSG règlera directement la somme de 50M€. L’arrivée d’Ousmane Dembélé n’est donc plus qu’une question de temps. L’international français sera Parisien d’ici à dimanche, selon plusieurs sources.