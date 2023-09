Xavi : « Je n’ai pas de rancune envers Dembélé »

Cet été, le PSG a recruté Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Un départ qui avait déçu Xavi. L’entraîneur du Barça a été une nouvelle fois questionné sur ce départ.

Après six ans au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a signé au PSG cet été. Le départ de l’international français avait été mal vécu par les supporters barcelonais, mais également les joueurs et le staff. Son ancien entraîneur, Xavi, avait tout fait pour le convaincre de rester, mais en vain. L’ancien du Borussia Dortmund lui avait fait savoir qu’il avait choisi de rejoindre le PSG et que rien ne pouvait le faire changer d’avis. Présent devant les journalistes ce lundi, le coach du Barça a de nouveau été interrogé sur le départ de l’international français, qui a délivré sa première passe décisive sous le maillot du PSG hier soir lors du Classico (4-0).

« Je l’aime toujours autant et je lui souhaite le meilleur »

« Oui, je me souviens d’Ousmane Dembélé. Mais je n’ai pas vu les matches du PSG, je me préoccupe plus de nos adversaires, la Liga, la Ligue des champions, et en ce moment, le PSG n’est pas notre adversaire. Je n’ai pas de rancune envers Ousmane. Je l’aime toujours autant et je lui souhaite le meilleur, lance le coach barcelonais dans des propos relayés par BeIN Sports. Mais nous devons continuer, le Barça continue. Nous avons trouvé des solutions avec Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal. Parfois, quand un joueur part, un autre apparaît et nous sommes ravis de ceux qui nous ont quitté et de l’équipe que nous avons.«