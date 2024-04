Xavi : « Mardi, nous aurons une véritable guerre »

Mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG affronte le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des champions. Xavi s’attend à un gros match contre les Parisiens.

Vainqueur du PSG en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3), le FC Barcelone voudra terminer le travail mardi soir sur la pelouse du stade de Montjuic. Mais les joueurs parisiens ne l’entendent pas de cette oreille et comptent bien renverser la situation et se qualifier en demi-finale de la compétition européenne. À l’issue de la victoire du Barça contre Cadix (0-1) hier soir en Liga, Xavi a été questionné sur la rencontre contre les Rouge & Bleu. Et il s’attend à une guerre mardi soir.

A voir aussi : Le PSG sera fortement soutenu à Montjuic contre le Barça

« Nous sommes à notre meilleur moment »

« J’étais convaincu. Je connais le groupe, les joueurs. Nous sommes une famille et je savais que nous ferions un pas en avant. Je pense, et c’est clair, que nous sommes au meilleur moment de la saison. Nous nous sommes bien battus, explique le coach du Barça sur la victoire d’hier en conférence de presse. Mardi, nous aurons une véritable guerre, mais nous sommes à notre meilleur moment. Cela fait trois mois que nous avons de bonnes performances. Ensuite, c’est le football et nous pouvons perdre à tout moment. Mais nous devons essayer de tirer le meilleur parti de cette opportunité. Et maintenant vient le plus amusant, le meilleur, le plus beau. »