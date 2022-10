Cet été, Xavi Simons a quitté le PSG libre de tout contrat pour rejoindre le PSV Eindhoven. Le jeune néerlandais réalise un très bon début de saison dans son pays natal. En 19 matches toutes compétitions confondues (16 titularisations, 1338 minutes de jeu), il a marqué dix buts et délivré quatre passes décisives. L’été prochain, les Rouge & Bleu ont eu une clause de rachat pour le titi, mais c’est ce dernier qui aura le dernier mot dans ce dossier.

Les différences dans les entraînements au Barça et au PSG

En marge du succès du PSV Eindhoven contre Arsenal en Ligue Europa hier, lors duquel il a marqué hier après un festival de dribbles dans la défense mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu initiale, Xavi Simons a comparé ses passages au FC Barcelone et au PSG. « Au Barça, on ne travaille pas en salle de sport, on ne travaille qu’avec le ballon. Quand je suis allé au PSG, j’ai découvert là-bas qu’ils travaillaient aussi au gymnase, donc j’ai dû trouver quelque chose en moi pour me défendre pendant un match. Le championnat français était très physique et j’ai vu les différences directement« , a expliqué Simons au micro d’ESPN.