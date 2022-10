Cet été, le PSG a perdu l’un de ses jeunes talents : Xavi Simons. Le Néerlandais s’est engagé pour cinq saisons avec le PSV Eindhoven. Mais le club de la capitale a toujours la possibilité de rapatrier son Titi l’été prochain.

En plus de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé l’été dernier, les dirigeants du PSG ont longtemps travaillé sur un nouveau contrat pour Xavi Simons, dont le bail prenait fin le 30 juin dernier. Après plusieurs semaines de négociations où la question d’une prolongation suivi d’un prêt au PSV Eindhoven était à l’étude, le Néerlandais de 19 ans a finalement décidé de s’engager définitivement chez le club néerlandais jusqu’en juin 2027. Mais son aventure au PSG n’est peut-être pas terminée.

Xavi Simons ne pense pas à partir du PSV

En effet, cette semaine le directeur général du PSV Eindhoven – Marcel Brands – a confirmé l’existence d’une clause spéciale PSG dans le contrat du joueur, sans donner plus de détails. Mais selon les médias basés aux Pays-Bas, les dirigeants parisiens pourraient rapatrier leur ancien Titi dès l’été 2023 contre une somme comprise entre 10M€ et 12M€. Une clause uniquement réservée aux Rouge & Bleu.

Dans des propos rapportés par le journaliste spécialisé dans le mercato, Fabrizio Romano, Xavi Simons a confirmé l’existence de cette clause en faveur du PSG : « Il y a une clause dans mon contrat : si je veux aller au PSG à la fin de la saison, je peux le faire pour un certain montant. » Mais le natif d’Amsterdam souhaite se concentrer sur sa saison actuelle et ne pense pas à un départ : « Pour être honnête, ce n’est pas dans ma tête de partir du PSV. Je me sens bien ici et je viens de m’installer. Je pense que ça se voit sur le terrain. » Pour sa première saison pleine en professionnel, le milieu de terrain de 19 ans impressionne avec déjà 8 buts et 4 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues.

Statistiques 2022-2023 de Xavi Simons*

Eredivisie : 9 matches disputés (747 minutes) – 6 buts et 4 passes décisives

: 9 matches disputés (747 minutes) – 6 buts et 4 passes décisives Europa League : 3 matches disputés (196 minutes) – 1 but

: 3 matches disputés (196 minutes) – 1 but Ligue des champions (qualification) : 2 matches disputés (59 minutes)

(qualification) : 2 matches disputés (59 minutes) Johan Cruijff Schaal : 1 match disputé (17 minutes) – 1 but

*Source : Transfermarkt