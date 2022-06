Alors qu’il se place comme l’un des plus grands espoirs du PSG, Xavi Simons se trouve dans une situation contractuelle délicate pour les Rouge et Bleu. En effet, dans cinq petits jours, le Batave sera libre de tout contrat sur le marché. De quoi attirer très largement les convoitises…

Le PSV entre dans la course

Forcément, le club de la capitale espère prolonger le contrat de sa jeune pousse et ce, dans les plus brefs délais. Une issue positive était d’ailleurs, d’après les derniers échos, en bonne voie. Mais, jusqu’au bout, le PSG va devoir se méfier. Car oui, Xavi Simons intéresse de nombreuses écuries sur le marché. Récemment, c’était les Glasgow Rangers qui étaient annoncés sur les traces du milieu de terrain de 19 ans. Et ce jour on apprend, par le biais du journaliste hollandais Rik Elfrink, que le PSV Eindhoven serait également sur le coup. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le club néerlandais pourrait offrir une place de choix à Xavi Simons au sein de son équipe première, ce que le PSG ne semble pas pouvoir lui garantir dans l’état actuel des choses.

S’il ne serait pas étonnant de voir ce genre d’approches se multiplier dans les jours et semaines à venir, la tendance penche toujours pour une prolongation de Xavi Simons avec le PSG.