Même si cela prend un peu plus de temps que prévu, Vitinha devrait bel et bien rejoindre le PSG dans les jours à venir. Selon la presse portugaise, ce seraient des discussions concernant le payement de la clause libératoire du joueur, soit 40 millions d’euros, qui ralentiraient ce dossier. Le PSG souhaiterait verser celle-ci en deux fois alors que le FC Porto aimerait, pour sa part, un versement unique.

Le FC Porto prépare ses arrières

Mais une fois ce petit point de détail réglé, Vitinha sera un joueur rouge et bleu, un accord contractuel ayant d’ores et déjà été trouvé. Ce jour, A Bola nous indique, par ailleurs, que le FC Porto prépare déjà la succession de sa pépite, confirmant, s’il le fallait encore, le départ de l’international lusitanien vers le club de la capitale. L’heureux élu se nommerait André Almeida. Âgé de 22 ans, celui-ci évolue au Victoria Guimaraes. Une fois le transfert de Vitinha acté, les Dragons devraient donc conclure la venue d’Almeida. Pour cela, Porto devrait investir une somme comprise entre 4 et 6 millions d’euros.