Yahia Omar, la nouvelle recrue du PSG Handball

Après la prolongation de contrat de Luka Karabatic, le PSG Handball enregistre l’arrivée de Yahia Omar, l’Egyptien de 25 ans. L’arrière droit arrive en provenance du club hongrois du Veszprémi Kézilabda Sport Egyesület.

Le PSG Handball prépare sa saison 2024/2025 avec la recrue du jour. Yahia Omar arrive sous les cieux parisiens en provenance du club hongrois Veszprémi Kézilabda Sport Egyesület. L’Egyptien s’engage avec le club de la capitale dans le cadre d’un contrat de trois ans, qui débutera au premier juillet 2024. L’arrière droit d’1m96 apportera son expérience dans le vestiaire parisien. En effet, avec son premier club, le Zamalek SC, Yahia Omar a remporté le championnat national (2019), trois Ligues des champions d’Afrique (2017, 2018, 2019) et deux Supercoupe d’Afrique (2018, 2019). En 2019, il rejoint dans le cadre d’un prêt, le Télékom Veszprém, avant de s’y engager définitivement au cours de l’été 2021. En Hongrie, Yahia Omar remporte un championnat national (2023), trois Ligues SEHA (2020, 2021, 2022) et trois Coupes de Hongrie (2021, 2022, 2023). Avec la sélection nationale égyptienne, le futur parisien obtient la médaille d’or au Championnat d’Afrique des nations 2020 et termine quatrième des Jeux Olympiques de Tokyo, en 2021. Cette dernière compétition a vu Yahia Omar être élu meilleur arrière droit de la compétition, avec 38 buts inscrits.

Manager Général de la section Handball du PSG, Thierry Omeyer s’est exprimé sur ce recrutement pour les médias officiels du club : « Accueillir un joueur comme Yahia est très positif pour l’avenir du Club. Son expérience dans l’un des meilleurs clubs européens lui a permis de devenir un joueur de référence à son poste. Dans toutes les compétitions auxquelles il a participé, il a démontré sa capacité à être déterminant pour son équipe. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur lui, au sein de notre effectif, à partir de l’été 2024. Il sera, à n’en pas douter, un élément clé pour conquérir de nouveaux titres dans les saisons à venir« .

Toujours sur le site officiel du PSG, le principal intéressé par ce transfert, Yahia Omar, a également fait part de son impression à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain : « Cette signature avec Paris constituera un nouveau chapitre de ma carrière. Rejoindre le Paris Saint-Germain Handball me permettra de continuer ma progression. C’est un club qui a prouvé sa régularité au plus haut niveau, que ce soit au niveau national ou continental. Je suis impatient de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle organisation et de porter le maillot Rouge & Bleu. J’ai également hâte de rencontrer les supporters dont j’ai pu apprécier la ferveur lors des matchs de Ligue des Champions à Coubertin« .