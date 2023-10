Yohan Cabaye donne son favori pour PSG – Newcastle

Passé par Newcastle et le Paris Saint-Germain, Yohan Cabaye se livre sur ses deux expériences et donne son favori pour la rencontre de Ligue des Champions.

Au micro de France Bleu, Yohan Cabaye se livre sur son arrivée à Newcastle l’été 2011 : « Tu es en voiture, tu roules en plein cœur de ville, soudain on tourne et là on aperçoit le stade de St James Park. Il est très imposant et placé en pleine ville. Je me souviens de ma surprise. L’architecture est particulière. Il y a deux petites tribunes, deux autres très hautes et ça donne un son assez lourd niveau ambiance. D’ailleurs, l’ambiance est chaque fois géniale là-bas. On sent que dans cette ville, le club occupe une place majeure, pour ne pas dire centrale. C’est un peu toute leur vie là-bas. Certains travaillent pour partir ensuite en vacances, alors qu’à Newcastle ils bossent pour aller au football. Pour l’anecdote, on joue un amical dans un petit stade face à une équipe de quatrième division et on joue devant 6.000 fans de Newcastle. Incroyable !«

#OnThisDay in 2⃣0⃣1⃣3⃣



Newcastle United beat Manchester United 1-0 at Old Trafford, with Yohan Cabaye scoring this memorable winner. ⚽ 🙌 pic.twitter.com/3vsbe5HRBt — Newcastle United FC (@NUFC) December 7, 2019

Arrivé en provenance du LOSC, le Français restera deux saisons et demi en Angleterre. Après 93 matchs sous le maillot de Newcastle, le milieu de terrain s’engage avec le PSG pour 25 millions d’euros durant le mercato hivernal. Malgré son court passage dans la capitale, le joueur gardera un beau souvenir de son aventure Rouge & Bleu. Sur ses 57 matchs joués, il repartira en Angleterre, à Crystal Palace, avec les titres de champions de France de 2014 (en raison de son transfert en janvier) et 2015, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue et 3 buts inscrits.

« Un grand match européen »

Concernant le match de demain soir au St James Park, Yohan Cabaye annonce une rencontre serrée, à haute intensité : « Le rythme du match s’annonce très élevé, cette équipe va proposer à Paris une grosse intensité. Il y a une chose que j’aime bien dans ce Newcastle c’est la volonté d’alimenter l’identité anglaise. Malgré des moyens très importants, ils recrutent des jeunes très intéressants comme Anthony Gordon la saison dernière ou encore cette saison Harvey Barnes. Il va falloir que le PSG garde la maîtrise pendant les temps forts car je connais leur mentalité ça va être intense. Mais ça va être un grand match européen. »