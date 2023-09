Quelques heures avant l’équipe de France A, les Espoirs disputeront une rencontre amicale face au Danemark ce jeudi. Une belle occasion à saisir pour les deux Parisiens Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola.

Thierry Henry débutera sa nouvelle aventure comme sélectionneur de l’équipe de France Espoir ce jeudi en fin d’après-midi. Opposés au Danemark dans une rencontre amicale (18h30 sur la chaîne L’Equipe), les Bleuets voudront faire bonne figure pour la première de leur nouveau coach. L’occasion aussi pour les deux Parisiens convoqués, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, de marquer des points.

Une première pour Zaïre-Emery avec les Bleuets ?

Performant depuis le début de saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a logiquement été récompensé avec sa première convocation avec les Espoirs. Et selon les premières tendances de la composition probables des Bleuets, le Titi pourrait débuter cette rencontre dans l’entrejeu aux côtés de Lesley Ugochukwu. Nouvelle recrue du PSG, Bradley Barcola a déjà performé avec l’équipe de France Espoirs (2 buts en 5 matches). Et le néo-Parisien a de grande chance de débuter cette rencontre en attaque aux côtés de Rayan Cherki, Elye Wahi et Arnaud Kalimuendo, d’après L’Equipe. Pour rappel, après cette rencontre amicale face aux Danois, l’équipe de France Espoirs aura un match avec un enjeu plus important à disputer face à la Slovénie (11 septembre) dans le cadre de la phase de qualifications à l’Euro Espoirs.