Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 23 mai 2022. La révolution attendue au sein des Rouge & Bleu, l’arrivée quasi imminente de Luis Campos, le bilan contrasté de Leonardo, la liste des entraîneurs pour remplacer Mauricio Pochettino et les pistes pour renforcer l’effectif.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur la révolution interne attendue au PSG dans les jours à venir. Depuis l’annonce de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, de nombreux changements auront lieu dans l’organigramme du club. Cela a commencé dès ce samedi soir avec le directeur sportif du PSG, Leonardo, qui a été démis de ses fonctions. La seconde décision forte sera le départ de Mauricio Pochettino. Concernant le Brésilien, il a appris la décision ce samedi soir de la bouche de son président, Nasser al-Khelaïfi, à l’issue de la victoire face au FC Metz (5-0). Même s’il se sentait menacé depuis quelques jours, l’ancien milieu de terrain du PSG pensait pouvoir renverser la tendance en sa faveur. Cependant, avec la prolongation de Kylian Mbappé, ses chances de rester dans la capitale étaient minces. « Dans ses discussions, le clan du numéro 7 parisien n’a pas demandé la tête de Leo mais les reproches sur la gestion sportive, le manque de cohérence dans le recrutement, le déficit de rigueur au quotidien (passe-droits laissés à certains) étaient revenus régulièrement et ont pesé au moment du choix. »

Et depuis quelques jours, le nom de Luis Campos fait son apparition pour occuper un rôle important dans l’organigramme du club. Proche du clan Mbappé, le Portugais « n’avait semble-t-il pas encore signé son contrat ce dimanche mais, en interne, on estime que ce n’est qu’une question de jours. Cette nomination probable à un poste qui ne sera pas forcément celui de directeur sportif répond à une logique assumée chez les dirigeants. » Parmi ses prérogatives, la nomination d’un nouveau coach, mais aussi vendre certains joueurs, à l’image de Neymar dont le dossier est ouvert. Dans ce domaine, il pourrait également compter sur un ancien dirigeant parisien, Antero Henrique, qui est toujours influent au Qatar (il occupe les fonctions de directeur sportif de la Qatar Stars League depuis mars dernier).

Au sujet de l’effectif, certains profils ont été ciblés : un défenseur central capable d’occuper l’axe droit et gauche, trois milieux et un milieu offensif excentré. Concernant l’entrejeu, un titulaire, un profil jeune (plutôt destiné à être remplaçant) et un élément plus créatif sont espérés. Et comme souvent ces dernières semaines, le joueur de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni, est la priorité des dirigeants parisiens. Cependant, le néo-international français privilégierait pour l’instant une expérience à l’étranger (Liverpool ou Real Madrid) et le club parisien doit faire face aux exigences de l’ASM qui valorise son joueur à 100M€. Pour le poste d’ailier, le profil d’Ousmane Dembélé plaît aux dirigeants des Rouge & Bleu. l’entourage du joueur avait notamment noué des contacts avec Leonardo. Mais reste à savoir si le départ du Brésilien peut changer la donne dans ce dossier. En fin de contrat avec le FC Barcelone, le Français de 25 ans a des exigences salariales élevées.

Enfin, le poste d’entraîneur sera l’autre chantier des prochains jours pour Luis Campos. Ces derniers jours, certains noms aux profils différents sont apparus à l’image de Joachim Löw, Roberto Martinez ou encore Thiago Motta. Concernant Zinedine Zidane, « les sources interrogées repoussent cette hypothèse », rapporte L’Equipe. « Le profil espéré serait celui d’un technicien plutôt jeune qui puisse poser un regard nouveau sur ce vestiaire exigeant. » Dans cette optique, le nom de Christophe Galtier (OGC Nice) est apparu, tout comme celui de Sergio Conceiçao (FC Porto) ou encore Ruben Amorim (Sporting CP).

Dans le quotidien sportif, il est également question de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Et un évènement a sûrement permis cet incroyable retournement de situation : le tirage au sort de Ligue des champions avec une confrontation face au Real Madrid en huitièmes de finale de la compétition. À l’hiver, l’international français ne voyait pas son avenir dans la Ville Lumière et les relations avec le board parisien restaient assez fraîches au moment de prendre la température pour discuter de son avenir. « En décembre, donc, le scénario semble écrit : on se dirige clairement vers un départ à l’été 2022. » De son côté, le club parisien attendait une réponse définitive avant la fin de l’année 2021 afin d’avancer sur ses différents dossiers. Mais le tirage au sort de Ligue des champions a chamboulé le programme du champion du Monde 2018. « Pour Mbappé, impensable de négocier avec le futur adversaire de son employeur. Il décide de tout mettre en stand-by jusqu’à l’issue de la confrontation entre ses deux courtisans. »

Et alors que les chances de le retenir après une nouvelle désillusion restaient très minces, un homme a eu une importance pour tenter de retenir le Français de 23 ans : Antero Henrique. Déjà présent pour le recrutement de Kylian Mbappé en 2017, l’ancien directeur sportif parisien a gardé des bonnes relations avec l’entourage du joueur. « Cette fois, le Portugais est missionné par Doha pour tenter une autre approche. Al-Khelaïfi reprendra la main et sera le grand artisan de la réussite finale mais le rapprochement opéré par Henrique a été essentiel. Son discours fait partie des ‘nouveaux éléments’ évoqués par Mbappé le 3 avril, un moment charnière. » Ainsi, le PSG va sortir quelques arguments pour retenir son meilleur joueur : battre les records du club, gagner la première Ligue des champions du club et défendre le foot français et la L1 à l’international. À cela s’ajoute une révolution interne au sein du club avec une construction autour du joueur. De son côté, le Real Madrid restait assez confiant dans ce dossier en proposant un contrat de cinq ans, une prime à la signature de 130M€ et la quasi totalité de ses droits d’image. « Un package global pas si éloigné des conditions offertes par Paris, où il va devenir le plus haut salaire mais avec une prime un peu moins importante et un contrôle moindre de son image. »

De son côté, Le Parisien met également en avant les changements attendus au sein du PSG dans les jours à venir. Samedi soir, Leonardo a appris qu’il ne serait plus le directeur sportif. Son remplaçant se nomme Luis Campos. L’objectif des dirigeants parisiens est d’officialiser la nouvelle cette semaine. « Le Portugais deviendra ainsi le responsable de toute la politique sportive, en charge des transferts (arrivées, départs), mais aussi de l’organisation de travail au camp des Loges, des droits et des devoirs de chacun », détaille LP. Le board parisien a remarqué trop de laisser-aller lors des mandats d‘Unaï Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino avec des fuites dans la presse, des comportements inadéquats avec le statut de sportif de haut ou encore des retards à l’entraînement. L’objectif est de trouver un « fonctionnement apaisé, dans les standards en vigueur dans les grands clubs. » Concernant le recrutement, il sera moins bling-bling que ces dernières saisons avec des joueurs plus concernés par les efforts collectifs.

Luis Campos devra notamment trouver un nouvel entraîneur. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Mauricio Pochettino ne continuera pas l’aventure sur le banc du PSG, malgré un contrat qui court jusqu’en 2023. « Une énorme indemnité viendra solder l’échec de son passage à Paris. » Ainsi, plusieurs noms sont apparus pour remplacer l’Argentin. « Les pistes menant à Zinédine Zidane (libre) et Christophe Galtier (Nice) se sont refroidies ces dernières heures. » Le coach niçois devrait rester chez les Aiglons tandis que le champion du Monde 1998 semble toujours privilégier l’option Equipe de France. Mais, d’autres profils sont étudiés. Ancien du PSG, Thiago Motta (La Spezia) est régulièrement cité pour occuper ce rôle d’entraîneur. De son côté, Antonio Conte s’est proposé il y a quelques semaines mais « ne semble pas correspondre au profil recherché. » Concernant les pistes pour renforcer l’effectif, quatre recrues au minimum sont recherchées : un défenseur central, deux milieux et un attaquant. Ces derniers temps, deux noms ressortent avec insistance : Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé. Le milieu de terrain est la piste privilégiée malgré une forte concurrence tandis que l’ailier du FC Barcelone peut remplacer Angel Di Maria. De plus, Luis Campos apprécie le profil du joueur du LOSC, Renato Sanches. De son côté, Frenkie de Jong a ouvert la porte à un départ du FC Barcelone. « Comme beaucoup de joueurs en Europe, il rêve d’évoluer avec Mbappé, un pôle d’attraction à lui tout seul. »

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur le bilan mitigé de Leonardo pour son deuxième mandat (2019-2022) chez les Rouge & Bleu dans le rôle de directeur sportif. Ce samedi soir, au moment des festivités, le dirigeant du PSG est resté dans l’ombre. « Son sort était scellé depuis quelques heures. La finalisation de la prolongation de Kylian Mbappé, menée par Nasser Al-Khelaïfi, aura finalement eu raison du directeur sportif brésilien. » Selon un agent influent, l’ancien milieu du PSG s’est simplement contenté de gérer pendant son mandat : « Il n’a rien amélioré du tout. Il s’est vraiment occupé que de l’équipe première. Le reste du club ne l’intéressait pas. Il a démantelé tout ce qui pouvait être en place au niveau du recrutement. C’est-à-dire que le recrutement, au PSG, c’était un one man show. C’est un homme seul pour les bonnes et les mauvaises décisions. Donc c’est bien quand il recrute Hakimi et Nuno Mendes. Mais d’autres fois, c’est moins bien… » En effet, les joueurs expérimentés tels que Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum ou encore Lionel Messi n’ont pas convaincu tandis que l’arrivée de Gianluigi Donnarumma a semé le trouble au poste de gardien de but.