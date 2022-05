Le PSG et ses supporters ont vécu un week-end intense avec la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, les festivités pour le 10e titre de champion de France, les adieux d’Angel Di Maria, le départ de Leonardo et la prochaine arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif. Désormais, le club de la capitale souhaite réaliser une réorganisation interne dans son organigramme et cela se confirme avec l’arrivée du Portugais. L’ex dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC devra s’occuper de dégraisser l’effectif mais pourrait également compter sur l’aide d’un ancien dirigeant des Rouge & Bleu.

Un rôle pour Antero Henrique dans l’organigramme du club ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato, un duo officieux entre Luis Campos et Antero Henrique pourrait être mis en place. Alors qu’il occupe les fonctions de directeur sportif de la Qatar Stars League depuis mars dernier, l’ancien dirigeant parisien aurait eu un rôle important dans les discussions pour la prolongation de Kylian Mbappé. Il avait également apporté son aide pour la venue de Danilo Pereira au PSG en octobre 2020. Depuis son départ en 2019, le Portugais de 54 ans « a toujours gardé des liens très forts avec les décideurs parisiens et les hauts responsables au Qatar. » Et selon les informations de Foot Mercato, il pourrait avoir un rôle officieux dans l’organigramme du club. Il « va surtout s’occuper de gérer la politique du groupe QSI et des autres clubs que le fonds d’investissement compte acheter dans un futur proche. » L’ancien dirigeant du FC Porto devrait diriger les nombreux dossiers depuis Doha, tandis que Luis Campos sera à Paris pour s’occuper le sportif. « Une organisation inédite qui a pour but de restructurer totalement le projet parisien pour ainsi obtenir des meilleurs résultats à l’avenir », rapporte le journaliste Santi Aouna.