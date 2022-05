Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, mais tout commence à s’accélérer du côté du PSG. Cet après-midi, l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé a mis le feu aux poudres, et c’est un doux euphémisme. Ce n’est pas encore officiel, mais tout porte à croire que cela ne devrait plus tarder : le numéro 7 francilien paraphera ainsi un nouveau bail de trois ans avec le club de la capitale, soit jusqu’en 2025. Dans le sens inverse, cela a été confirmé par le club hier soir, Angel Di Maria va, lui, quitter la ville lumière libre de tout contrat.

Le remplaçant de Di Maria tout trouvé ?

Et pour remplacer El Fideo, le PSG aurait acté une piste de manière définitive en la personne d’Ousmane Dembélé. Un peu plus tôt dans la journée, c’est Deporte Cuatro qui évoquait cette éventualité. C’est désormais à Santi Aouna de confirmer : le PSG, et plus particulièrement Nasser Al-Khelaïfi, ferait de l’ancien rennais la priorité absolue pour renforcer son secteur offensif. Le Blaugrana, libre de tout contrat en juin prochain, aurait rencontré sa direction il y a quelques jours, sans que cela soit concluant malgré sa volonté de rester à Barcelone. De ce fait, les Rouge et Bleu compteraient s’introduire dans la brèche, alors que le club culé ne peut offrir le salaire réclamé par le principal intéressé. Moussa Sissoko l’agent du joueur, aurait, toujours selon Santi Aouna, récemment échangé avec le président francilien.

De son côté, Loïc Tanzi se penche également sur ce dossier. Ainsi, preuve que l’organigramme du PSG va connaître des bouleversements radicaux, avec les départs pressentis de Leonardo et de Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi gère directement les pourparlers avec l’agent d’Ousmane Dembélé.