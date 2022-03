Les titis du PSG ont brillé cet après-midi dans le cadre des huitièmes de finale de la Youth League. Vainqueur du Séville FC grâce à deux penaltys obtenus en fin de première et seconde période, les Parisiens ont obtenu leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Seul bémol de la soirée, les Rouge & Bleu ont montré de la nervosité sur le terrain face à des Sévillans provocateurs.

Présent en fin de match devant les médias, Zoumana Camara aurait aimé davantage de maîtrise de son équipe :

« J’aurais aimé que mon équipe ait plus de maîtrise en deuxième mi-temps, à 11 contre 10, et qu’on les fasse courir, pour pouvoir se créer des occasions. À l’inverse, l’équipe s’est crue pousser des ailes et cette supériorité ne s’est pas vue. On a eu beaucoup de opérâtes de balle dans notre construction et on n’était pas à l’abri de prendre un but. Malgré tout on a eu des situations pour marquer avant le pénalty et avant les incidents. »

Par la suite, le coach des U19 n’a pas caché son agacement suite au comportement de ses joueurs :

« Agacé par le comportement de mes joueurs ? Oui parce qu’on les avait prévenu. Séville est une belle équipe, ils ont de très bons joueurs, mais c’est leur état d’esprit ! C’est le football espagnol, c’est comme ça. Ils savent être agressifs, truqueurs, mais à la fois ce sont des bons joueurs de ballon, techniquement et tactiquement. Nous, il ne fallait pas qu’on entre dans leur jeu. Lorsque l’on mène au score, on ne doit plus rentrer dans ce jeu-là ! On devait rester sur le terrain.

Si je les ai félicité pour le résultat ou mis en garde pour leur attitude ? Je suis obligé… Je ne peux pas me satisfaire, ils sont en formation et en apprentissage et s’ils veulent aller plus haut, il faut savoir garder son calme, malgré le contexte. Aujourd’hui, on a la chance que le match se soit joué ici. Si ça avait été là-bas, il y aurait eu le public en plus, il y aurait eu cette atmosphère en plus contre nous… Il faut donc garder son sang froid uniquement penser terrain. C’est ce que je leur ai dit, s’ils veulent aller plus loin, il faut avoir cette maîtrise, faire courir l’adversaire en infériorité pour les fatiguer. »

Enfin, Zoumana Camara a expliqué le travail qu’il mettra en place pour éviter ce genre d’incident pour que cela ne plus se reproduise plus :

« Il faut travailler à l’entraînement avec cet état de fatigue, garder son calme, mettre en plus des consignes qui peuvent créer de la frustration, mais les joueurs doivent garder leur calme ! On travaillera sur ça. Les joueurs doivent prendre conscience qu’ils sont au PSG, ils portent un maillot, représentent un club important, une institution… Il y a le comportement qui va avec, il n’y a pas seulement le talent ! »