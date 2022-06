28 sur 28 pour le PSG Handball en Liqui Moly Starligue

Déjà champion de France, le PSG Handball a tout de même un objectif pour sa fin de saison, réaliser le grand chelem. Les coéquipiers de Nikola Karabatic veulent terminer l’exercice 2021-2022 avec trois victoires, pour remporter tous leurs matches de la saison en championnat. Hier soir, les Parisiens affrontaient une coriace équipe de Toulouse. C’est cette dernière qui prend un meilleur départ pour compter jusqu’à quatre buts d’avance (7-3, 9e). Les Rouge & Bleu vont petit à petit se rapprocher des Toulousains (12-10, 21e), pour finalement égaliser à quatre minutes de la mi-temps (14-14, 26e). Mais Toulouse va finalement rentrer aux vestiaires avec une avance d’un but (17-16).

Un match disputé entre deux belles équipes

Comme en première mi-temps, Toulouse va mieux entamer le deuxième acte et compter deux buts d’avance (21-19, 36e). Le PSG Handball ne va pas lâcher et réussir à rapidement égaliser (22-22, 39e). Les hommes de Raul Gonzalez vont même prendre l’avantage à 20 minutes de la fin grâce à un but de Dainis Krištopans (23-24, 41e). Une avance que le PSG va réussir à conserver et augmenter (+4, 26-30, 49e). Les Parisiens vont gérer la fin de match pour finalement s’imposer de trois buts (33-36). Ils s’offrent une 28e victoire en 28 matches et poursuivent leur rêve de grand chelem. Le PSG Handball se déplace à Saint-Raphaël samedi (20 heures) et terminera leur saison contre Créteil le 8 juin (20h30).