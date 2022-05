Le PSG Handball poursuit son sans-faute en championnat

Alors que l’équipe masculine de football a déjà terminé sa saison 2021-2022, les autres sections du club parisien ont encore quelques objectifs en cette fin d’exercice. Concernant le PSG Handball, le principal objectif sera de rester invaincu jusqu’à la dernière journée. Et les Parisiens peuvent toujours croire à un sans faute en Liqui Moly StarLigue. En effet, ce vendredi soir, les hommes de Raul Gonzalez recevaient Saran – au Stade Pierre de Coubertin – à l’occasion de la 27e journée du championnat. Et le PSG Handball a réussi à enchaîner un 27e succès de rang.

Objectif Grand Chelem

Face à une équipe qui lutte pour son maintien, le PSG Handball n’a pas fait de cadeau (40-33). Dès la première période, les Rouge & Bleu ont largement dominé les débats avec une belle avance de sept buts (19-12). Avec une équipe jeune, le club de la capitale est parti sur les mêmes bases lors du second acte. Porté par un bon Elohim Prandi (8 buts) et Henrik Toft Hansen (7 buts), le PSG Handball s’impose finalement sans trembler sur le score de 40 à 33 et enchaîne une 27e victoire de rang en Liqui Moly StarLigue.

Il reste encore trois rencontres aux champions de France pour espérer réaliser un Grand Chelem. Ils se déplaceront à deux reprises à Toulouse (1er juin) et Saint-Raphaël (4 juin) avant un dernier match à domicile face à Créteil (8 juin). Sur le site officiel du club, l’ailier gauche du PSG Handball, Adama Keita, a évoqué sur cette victoire face à Saran et cette invincibilité en championnat. « Globalement, on a fait une grosse première période. Un peu moins de rythme en deuxième, on a fait tourner, ça a permis aux jeunes de jouer et de marquer. Je pense qu’ils sont contents de pouvoir s’exprimer, le coach leur fait confiance. Il nous reste trois matches à jouer, ça peut être cool de finir à la maison sur un grand chelem et faire le championnat parfait. »

Classement Liqui Moly StarLigue