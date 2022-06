Les Féminines du PSG ont vécu une saison chaotique. Entre l’agression subie par Kheira Hamraoui en novembre dernier et la récente affaire autour du coach Didier Ollé-Nicolle, les Parisiennes n’ont pas réussi à conserver leur titre de champion de France mais ont tout de même glané une Coupe de France. Après une courte défaite en championnat face à l’OL (0-1) le week-end dernier, le club de la capitale se déplaçait à Reims ce mercredi à l’occasion de l’ultime journée de D1 Arkema. Avec un groupe remanié, les Parisiennes ont concédé un deuxième revers d’affilée en championnat (0-1).

De nombreuses jeunes au coup d’envoi

Avec un onze assez jeune au coup d’envoi avec les titularisations de Jade Le Guilly, Laurina Fazer, Magnaba Folquet et Océane Hurtré, les Rouge & Bleu ont encaissé un but juste avant la pause par Melchie Dumornay (0-1, 45+2). Malgré un léger mieux en seconde période, les joueuses de Bernard Mendy, qui occupe le rôle de coach principal depuis l’absence de Didier Ollé-Nicolle, n’ont pas réussi à renverser la situation et clôturent donc cet exercice 2021-2022 sur un revers.

Les Parisiennes terminent cette saison à la deuxième place avec 53 points, soit 11 unités de moins que l’OL (64 pts). Le Paris FC complète le podium avec 50 points. Désormais, de grands changements sont attendus au sein de la section féminine afin de préparer au mieux la saison prochaine. Les prochains jours seront notamment marqués par le prolongation ou non du contrat de Marie-Antoinette Katoto et la révolution attendue au sein de l’organigramme du club.

XI du PSG : Picaud – Le Guilly (Da Cruz, 67′), Dudek, De Almeida, Cascarino – Fazer, Diallo, Folquet – Baltimore, Huitema, Hurtré (Traoré, 75′)

Classement D1 Arkema

Olympique Lyonnais – 64 pts (+71) Paris Saint-Germain – 53 pts (+56) Paris FC – 50 pts (+28) FC Fleury 91 – 43 pts (+10) Montpellier HSC – 35 pts (+13) Girondins de Bordeaux – 35 pts (+9) Stade de Reims – 33 pts (-9) EA Guingamp – 17 pts (-34) ASJ Soyaux – 16 pts (-37) Dijon FCO – 15 pts (-32) GPSO Issy – 13 pts (-38) AS Saint-Etienne – 7 pts (-37)

Résultats 22e journée