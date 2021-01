Pour récolter des fonds pour venir en aide au district du Maine-et-Loire de football très largement touché par la crise liée à la Covid-19, la fondation du SCO d’Angers avait décidé de mettre aux enchères des maillots du match entre Angers et le PSG remporté par les Rouge & Bleu il y a presque 10 jours (0-1). Cette mise aux enchères avait débuté le soir du match et s’est terminée ce week-end. Une initiative qui a largement répondu aux attentes puisque qu’elle a permis de récolter pas moins de 49.286 euros. Le maillot qui a eu le plus de succès est celui de Neymar, qui a été vendu 13.000 euros. Pour celui de Mbappé, 6000 euros, Marquinhos (3 500 euros) ou encore Angel Di Maria (2 900). Pour cette belle cause, 38 maillots avaient été mis aux enchères.

Le prix des maillots parisiens mis aux enchères