Leandro Paredes semble avoir la confiance de son nouvel entraînement avec deux titularisations de suite contre Marseille et Angers. Lors de la victoire face à Angers, le PSG a récupéré la première place de la Ligue 1. Le PSG voudra la conserver demain avec la réception de Montpellier (21 heures, Téléfoot). À la veille de cette rencontre, Leandro Paredes s’est présenté en conférence de presse. Extraits Choisis.

Le changement d’entraîneur

Paredes : “Il y a un nouveau staff, ce n’est jamais simple à intégrer en cours de saison. Nous essayons d’apprendre d’eux, d’appliquer leurs idées pour les prochaines échéances. Il y a des choses différentes comme à chaque changement d’entraîneur. On veut continuer à progresser. Notre mentalité est toujours aussi forte. On a un match important demain. On va faire de notre mieux.“

Son avenir

Paredes : “Je sais qu’on parle beaucoup de mon avenir mais je vais rester ici. Je suis très heureux ici. Je profite de chaque jour passé à Paris. J’ai d’excellents coéquipiers, un bon entraîneur. J’espère rester ici pour quelques années.“

Sur les demandes de Pochettino

Paredes : “L’intensité a augmenté, les séances sont différentes mais ça se passe bien. Verratti joue plus devant. J’aime jouer avec des joueurs aussi brillants.”

Les rumeurs Messi

Paredes : “C’est naturel qu’on veuille tous avoir Messi dans son équipe. Mais ce sont des décisions qui appartiennent au club, à Leonardo et à notre président de le convaincre de venir chez nous. J‘espère qu’on pourra l’avoir avec nous.“

Ses deux ans au PSG

Paredes : “Les six premiers mois ont été difficiles. C’était un grand changement. J’espère continuer à progresser. C’est ce qu’il y a de plus important.”

Delort

Paredes : “C’est dommage qu’il ne joue pas car c’est un joueur important pour Montpellier. Ce qu’il s’est passé entre nous n’a rien de personnel, c’est comme ça sur le terrain, mais c’est dommage s’il ne joue pas car il fait du bien à son équipe.“