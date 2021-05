5 Parisiens dans l’équipe de Ligue 1 de FIFA 21

Comme chaque année en fin de saison, le jeu FIFA dévoile son équipe type de la saison des différents championnats européens. Ce vendredi la simulation de football a dévoilé son équipe type de la saison de Ligue 1. Et dans cette dernière figure cinq parisiens. Keylor Navas, Marquinhos, Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar. Le reste de l’équipe est composé de Memphis Depay (Lyon), Burak Yilmaz (Lille), Benjamin André (Lille), José Fonte (Lille), Jonathan Bamba (Lille), Wissam Ben Yedder (Monaco), Lucas Paqueta (Lyon), Jonathan Clauss (Lens), Gaëtan Laborde (Montpellier) et Ciao Henrique (Monaco). Vous pourrez retrouver les cartes boostées de ces jours dans FIFA Ultimate Team.