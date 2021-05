Neymar sort du silence après les nouvelles accusations

Depuis ce matin un article du Wall Street Journal (WSJ) fait parler. Il implique Neymar et Nike, l’équipementier du PSG qui n’est plus celui de Neymar depuis 2020. Une séparation sans justification. Jusqu’à maintenant. “Nike a mis fin à son partenariat avec le sportif parce qu’il a refusé de coopérer dans une enquête de bonne foi sur des allégations crédibles d’actes répréhensibles formulées par une employée.“ Des accusations que la porte-parole du Brésilien a jugé “sans fondement.” Le principal intéressé est sorti du silence ce vendredi soir dans un très long post sur son compte Instagram.

“Depuis l’âge de 13 ans, lorsque j’ai signé mon premier contrat, j’ai toujours été prévenu : ne parlez pas de vos contrats ! Les contrats sont confidentiels. Contredire cette règle et prétendre que mon contrat a été résilié parce que je n’ai pas contribué de bonne foi à une enquête est absurde, c’est un mensonge. En 2017, je me suis à nouveau rendu aux États-Unis pour une campagne publicitaire, avec les mêmes personnes, elles ne m’ont rien dit, rien n’a changé ! En 2017, 2018, 2019, nous avons fait des voyages, des campagnes, d’innombrables sessions d’enregistrement. Et on ne m’a rien dit. Une affaire d’une telle gravité et ils n’ont rien fait. Qui sont les vrais responsables ? On ne m’a pas donné l’occasion de me défendre. Je n’ai pas eu l’occasion de savoir qui était la personne offensée. Je ne la connais même pas. Je n’ai jamais eu de relation. Je n’ai même pas eu la chance de parler, de connaître les vraies raisons de sa douleur. […] Je suis fermement et fortement convaincu que le temps apportera les vraies réponses.“

