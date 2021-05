Le PSG est, aujourd’hui, en pole dans le dossier Hakimi (GDS)

L’une des priorités du PSG cet été sera de recruter un latéral droit. Et dans cette optique les dirigeants parisiens auraient comme priorité Achraf Hakimi. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier. L’international marocain est une piste de longue date de Leonardo, le directeur sportif parisien. Ce dernier pourrait faire une offre de 50 millions d’euros à l’Inter. Leandro Paredes, qui est apprécié par les dirigeants milanais, pourrait être inclus dans une possible transaction même si l’inter voudrait plus de l’argent pour se séparer de son latéral droit. Selon le quotidien sportif italien, le PSG n’est pas seul sur ce dossier, le Bayern Munich et le Real Madrid – qui bénéficie d’une option pour rapatrier Achraf Hakimi – s’intéressent également à lui. Mais la Gazzetta dello Sport conclut en expliquant qu’à l’heure actuelle, c’est le PSG qui est en avance dans ce dossier. La Gazzetta indique que les négociations avance vite et que le transfert devrait coûter entre 50 et 60 millions d’euros. Des contacts entre toutes les parties ont encore eu lieu ce vendredi.