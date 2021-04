50 millions de fans sur Instagram pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est une superstar mondiale. L’attaquant parisien (22 ans) performe sur les terrains du monde entier et compte des fans dans de très nombreux pays. L’international français a passé une barre symbolique sur son compte Instagram, les 50 millions de fans. Pour fêter ce cap important, Mbappé a posté une photo de lui formant un cinq et un zéro avec ses mains et un texte – en anglais – pour remercier ses suiveurs. “Merci pour le soutien incroyable dans les bons mais aussi les mauvais moments. Nous aurons toujours je l’espère beaucoup de choses à partager.” Même si ce chiffre est important, il est très loin de son coéquipier Neymar qui compte 149 millions d’abonnés, Lionel Messi (198) ou bien encore le recordam chez les footballeurs, Cristiano Ronaldo et ses 277 millions de fans sur Instagram. Pour rappel, le PSG a récemment passé le cap des 100 millions de fans sur ses réseaux sociaux.