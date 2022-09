7 joueurs du PSG titulaires avec leur sélection nationale

La trêve internationale touche à sa fin. Alors que plusieurs joueurs du PSG sont de nouveau à la disposition de leur club (Donnarumma, Mbappé…), certains doivent encore jouer d’ici à demain. C’est le cas des Portugais (Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha), Espagnols (Pablo Sarabia, Carlos Soler), Brésiliens (Neymar, Marquinhos), d’Achraf Hakimi avec le Maroc et de Lionel Messi avec l’Argentine. La majorité d’entre eux devraient être titulaires.

Vitinha remplaçant lors du choc Portugal-Espagne

Le match le plus important qui concerne les joueurs du PSG, Portugal / Espagne (20h45). Et pour cette rencontre, Fernando Santos et Luis Enrique ont dévoilé leur onze de départ. Seul Vitinha n’est pas titulaire lors de ce choc. Danilo Pereira enchaîne une deuxième titularisation en défense centrale alors que Nuno Mendes retrouve sa place dans le couloir gauche de la défense portugaise. Du côté Espagnol, Carlos Soler est titulaire dans le milieu à trois alors que Pablo Sarabia enchaîne, lui, dans le trio offensif.

Le XI du Portugal : Costa – Cancelo, Danilo , Dias, Mendes – Neves, Carvalho, Fernandes – Bernardo, Ronaldo, Jota

Le XI de l'Espagne : Simon – Carvajal, Guillamon, Torres, Gaya – Soler, Rodri, Koke – Sarabia, Morata, Torres

Marquinhos et Neymar titulaires au Parc des Princes

Ce soir, le Brésil affronte la Tunisie pour sa dernière répétition avant la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Après son succès contre le Ghana la semaine dernière au Havre (3-0) avec un but de Marquinhos et deux passes décisives, la Seleçao va se présenter au Parc des Princes pour affronter une autre équipe qualifiée pour le Mondial, qui sera dans le groupe de la France. Pour cette rencontre dans l’antre du PSG, Tite a dévoilé sa composition. Marquinhos et Neymar figurent bien évidemment dans ce dernier. Enfin, le Maroc affronte le Paraguay en match amical. Achraf Hakimi est aussi titulaire.