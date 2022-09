Demain après-midi (18h45, PSG TV Premium), les Féminines du PSG se déplacent en Suède pour affronter le BK Häcken dans le cadre du deuxième tour des barrages retour de l’UEFA Women’s Champions League. Après son succès étriqué à l’aller la semaine dernière (2-1, avec un but de Kadidiatou Diani à la 86e), les Parisiennes voudront s’imposer pour poursuivre l’aventure européenne. À la veille de cette rencontre, Gérard Prêcheur s’est présenté en conférence de presse. Il ne veut qu’une chose, la qualification.

« On va jouer notre jeu en exploitant toutes les opportunités«

« Trois sentiments animent mes pensées. D’abord la détermination, car nous sommes venus ici pour nous qualifier. Il y a seulement deux options, c’est nous ou ce sont eux. C’est toujours un caractère particulier et ce qui en fait le piment et la richesse de cette compétition. Le deuxième sentiment c’est la confiance, parce qu’on a fait une très bonne prestation au match aller. Les joueuses ont été très performantes dans différents registres de la rencontre. Mon troisième sentiment, c’est la vigilance parce qu’Häcken a montré que c’est une équipe capable de bien défendre, souligne l’entraîneur des Féminines du PSG. Même si nous avons marqué deux buts au match aller, cela a été difficile. Il faudra être vigilant car ils sont capables de marquer, ils sont très efficaces en championnat. Force, détermination et confiance mais également vigilance par rapport à la qualité de l’adversaire. On va s’appuyer sur notre jeu. On ne va pas entrer sur le terrain pour préserver ce résultat, mais on ne va pas non plus partir à l’abordage pour aller marquer tout de suite un but supplémentaire. On va jouer notre jeu en exploitant toutes les opportunités qui nous seront offertes. »