Carlos Soler ravi de jouer au PSG, « une équipe magnifique »

Natif de Valence, Carlos Soler a été formé dans le club de sa ville et a joué les six premières saisons en professionnel avec le Valence CF (226 matches, 36 buts, 31 passes décisives). Très bien dans son club, il a rejoint le PSG cet été en toute fin de mercato. Le milieu de terrain (25 ans), même s’il est heureux d’avoir rejoint le club de la capitale, aurait quand même aimé encore jouer de très nombreuse année à Valence comme il l’a expliqué dans une très longue interview accordée à Superdeporte et Levante EMV.

« Il n’a pas été facile de prendre la décision de partir »

« C’est une question compliquée, car il n’a pas été facile de prendre la décision de partir, ça ne l’a vraiment pas été. Il y a eu une négociation pour essayer de renouveler mon contrat pendant un an et demi au cours de laquelle certaines choses se sont produites avec moi, avec mes agents, ma famille aussi, mes proches, mes amis… Au final, j’ai pris une décision, mais je me suis toujours laissé conseiller. Mes agents et moi avons adopté une stratégie de dialogue avec le club avec une recherche de conditions, tant sur la durée du contrat qu’économiques, mais aussi pour le projet sportif du club. Il y a beaucoup de gens, et ces choses qui me dérangent aussi, qui prennent tout pour de l’argent et ce n’est pas comme ça. Je peux dire. J’ai cherché un contrat à long terme à Valence, J’ai cherché un projet sportif ambitieux pour jouer la Ligue des Champions et puis des conditions économiques aussi. Évidemment, je suis footballeur et j’en vis aussi. Ces conditions n’ont pas été remplies. Le club n’en est pas venu là, ni ne s’en est approché. Et à la fin j’ai aussi dit au club que je ne voulais pas partir gratuitement car je devais beaucoup de choses au club. Et donc j’ai informé Layhoon présidente du conseil d’administration de Valence, ndlr) et Gattuso. C’est comme ça que c’est arrivé, à la fin du marché, cette opportunité du Paris Saint-Germain s’est présentée et bon, on s’est mis d’accord et je suis parti.«

« Une autre étape de ma vie dont j’ai l’intention de profiter pleinement«

Le numéro 28 du PSG a aussi avoué avoir négocier un contrat à long terme avec son club formateur. « Je demandais un contrat à long terme car je voulais sceller mon engagement. De 25 ans à 33, 34 ou 35 ans, rester lié à Valence toute ma vie. Le club a une philosophie et ne veut pas faire de contrats de plus de X années. Je pensais le contraire et le club ne s’est jamais approché de ce que j’avais demandé en termes d’années et cet accord n’a pas été trouvé. Ce que j’aurais aimé, c’était un contrat à long terme, huit, neuf ou dix ans. En Espagne, c’est autorisé. Valence ne me l’a pas proposé. Je n’ai rien à reprocher non plus, c’est la décision du club, s’ils ne l’ont pas considéré ainsi, alors c’est tout. C’est ce que je vous ai dit avant, c’est le football. Évidemment, je suis désolé de partir, mais je ne le prends pas personnellement. Mais aussi, d’un autre côté, j’ai l’illusion de commencer quelque chose, quelque chose de nouveau, c’est une autre étape de ma vie dont j’ai l’intention de profiter pleinement.«

« J’ai parlé à Campos et Galtier, ils m’ont convaincu »

Carlos Soler qui a enfin évoqué son choix de rejoindre le PSG. « J’ai parlé avec le directeur sportif et avec l’entraîneur. Ils m’ont dit que les choses évoluaient au sein du club, qu’ils voulaient un projet ambitieux pour les années à venir. Évidemment pour essayer de continuer à gagner le championnat de France, la Coupe, mais aussi chercher à conquérir la Ligue des champions qu’ils poursuivent depuis de nombreuses années. Et avec cet objectif en tête, avoir une équipe compétitive à tous les niveaux, avec une lutte pour chaque poste. Et j’ai parlé avec eux deux, ils m’ont convaincu que je devais venir maintenant, car il y avait beaucoup de matches et que j’allais y participer. C’est vrai que je suis maintenant en train de m’adapter, mais je comprends aussi que ça fasse partie du processus, ça fait partie du fait d’arriver dans un grand club avec de très bons joueurs et d’avoir cette concurrence. Je n’ai pas signé de contrat d’un an où je dois m’inquiéter si je ne joue pas au début. Mon rôle ? C’est vrai que comme à Paris il y a ce système en 5-2-3, ils m’ont dit qu’avec ma polyvalence je pouvais jouer soit devant sur les ailes, mais en rentrant à l’intérieur pour tenter de marquer, soit dans l’entrejeu au sein du double pivot. Ils m’ont dit que je pouvais jouer à tous ces postes. Et je suis ravi, car c’est une équipe magnifique, avec de très bons joueurs. Jouer avec de bons footballeurs permet aussi de s’améliorer et d’être meilleur et je pense que cette fois cela peut aussi faire de moi un meilleur footballeur.«

Actuellement en sélection, Carlos Soler a aussi évoqué le risque qu’il a pris en changeant de club quelques mois avant la Coupe du Monde.

« Évidemment, cela vous traverse l’esprit car nous sommes des personnes et nous avons aussi des sentiments et pensons à tout. Au final, j’ai confiance en moi et en mes chances d’avoir des minutes au Paris Saint Germain. C’est pourquoi j’ai parlé avec le directeur sportif, avec l’entraîneur et ils m’ont dit qu’ils voulaient que je complète l’équipe. Quand je suis arrivé dans l’équipe nationale, j’ai eu la chance de pouvoir aider l’équipe avec quelques buts et je pense que j’ai pu bien m’adapter au rôle que Luis Enrique me demande ici. Et c’est simplement avoir confiance en moi, dans mon travail et me battre pour essayer de gagner une place dans la liste. Il y a de grands joueurs. En fait, dans les convocations, il y en a beaucoup qui ne le sont pas et qui sont très bons. Je me battrai au maximum pour être sur la liste.«