L’AC Milan espère obtenir le prêt d’Abdou Diallo cet hiver

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et le PSG s’active pour dégraisser au maximum au sein de son effectif. Alors que Rafinha a rapidement été prêté du côté de la Real Sociedad, Paris espère obtenir des liquidités et favorise la vente de ses joueurs amenés à quitter le club. Problème, le salaire élevé des pensionnaires du club de la capitale ainsi que la valeur marchande de certains profils comme Abdou Diallo compliquent les négociations.

Au coeur de nombreuses rumeurs depuis fin décembre, Abdou Diallo suscite l’intérêt de West Ham ainsi que de l’AC Milan. Les « rossoneri », désireux de remplacer leur défenseur central Simon Kjaer, (blessé pour une longue durée) convoitent deux joueurs de Ligue 1. Considéré comme la piste prioritaire Milanaise, Sven Botman est également pisté par Newcastle mais il semble peu probable de le voir quitter Lille cet hiver. Le Néerlandais est (comme Diallo) toujours en course avec son club en C1 et est évalué à plus de 30M€, soit 10M de plus que le défenseur francilien. Pourtant, Milan ne semble pas non plus disposé à s’aligner sur un transfert sec pour le Sénégalais. Selon Sky Sport et leur « Calciomercato« , le club Lombard espère pouvoir convaincre le PSG de céder son numéro 22 sous la forme d’un prêt avec option d’achat. La balle est dans le camp de la direction Parisienne qui ne serait pas contre le fait de se séparer définitivement du natif de Tours avant la fin du mois. Reste à savoir si les deux parties sauront se mettre d’accord en sachant que Paris cherche à vendre dans l’immédiat plutôt qu’à prêter. Enfin, il sera bon de surveiller l’intérêt prononcé par l’actuel 5e de Premier League. S’il n’y a pour l’instant pas de négociations entre les deux écuries, RMC Sport affirme que West Ham apprécie le profil polyvalent de Diallo et pourrait formuler une offre au cours de ce mercato.