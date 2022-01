Le programme des internationaux du PSG à la CAN

En déplacement à Lyon, le PSG devra ce dimanche composer sans ses internationaux Africains sélectionnés pour jouer la CAN 2021. Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Achraf Hakimi aspirent ainsi à la victoire finale avec leur nation respective ; l’objectif étant dans un premier temps de se qualifier pour les 8e de finale. Voici leur programme.

À la lutte avec la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe, le Sénégal de Diallo et Gueye est considéré comme le favori de son groupe B. Les deux Parisiens affronteront le Zimbabwe, le lundi 10 janvier à 14h au Stade Omnisports de Bafoussam avant de défier la Guinée quatre jours plus tard toujours à 14h, et le Malawi à 17h le 18 janvier.

De son côté, le néo-Parisien Achraf Hakimi espère se hisser à la première place du groupe C comportant les Comores, le Gabon et le Ghana. Le Marocain devrait lancer sa compétition avec les Lions de l’Atlas en affrontant le Ghana ce lundi 10 janvier à 17h avant de défier les Comores le 14 janvier toujours à 17h. Enfin, le Maroc clôturera sa phase de groupe au Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo de Yaoundé face au Gabon le 18 janvier à 20h.