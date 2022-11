Abdou Diallo revient sur son départ du PSG

Prêté au RB Leipzig jusqu’au terme de l’exercice en cours, Abdou Diallo participera à la prochaine Coupe du monde avec le Sénégal dans dix jours tout pile. Dans un entretien accordé à SoFoot, celui-ci s’est exprimé sur son aventure parisienne et sur son départ cet été.

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis son arrivée au PSG à l’été 2019 en provenance du Borussia Dortmund, Abdou Diallo n’a jamais su s’imposer en terre francilienne. Pas inintéressant par moment, bien au contraire, le défenseur n’a toutefois jamais réussi à maintenir le cap sur la durée. De ce fait, en situation d’échec, il a décidé de plier bagages au cours de la dernière intersaison. Prêté au RB Leipzig donc – une option d’achat à hauteur de 25 millions d’euros étant intégrée à ce dit prêt – le Sénégalais tente de se relancer.

De belles années, mais un départ nécessaire

Et dans un entretien accordé à SoFoot et paru ce jeudi, Abdou Diallo s’est exprimé sur son aventure en rouge et bleu. Malgré les difficultés rencontrées, il ne regrette nullement d’avoir porté la tunique rouge et bleu, bien au contraire : « À Paris, j’ai joué de beaux matchs, j’ai fait de belles performances et j’ai aussi participé aux deux meilleures campagnes de Ligue des champions de l’histoire du club. C’est une fierté et un honneur. Il y a quelques matchs qui restent : celui contre Barcelone, le Final 8, cette folie contre Dortmund juste avant le Covid… Je suis rempli de gratitude d’avoir pu vivre de telles choses. »

Dans cet extrait partagé sur le site du média, Abdou Diallo s’est également penché sur son départ du club de la capitale. Une nécessité à ce moment-là de sa carrière selon lui : « J’avais besoin d’un nouvel élan, avec un temps de jeu plus régulier. Quand tu n’as pas ça, mine de rien, c’est compliqué de performer sur le long terme, d’autant que cette Coupe du monde me tient énormément à cœur. Et puis il y a l’âge, aussi : j’ai 26 ans, je vais rentrer dans mes meilleures années, et je n’ai pas envie de les gâcher. »