Au-delà des différentes batailles menées sur les terrains européens, le PSG, par le biais de son président Nasser Al-Khelaïfi, est également engagé dans une bataille en coulisse. En ce sens, le dirigeant qatari a une nouvelle fois taclé la Super League ces dernières heures lors d’une convention de l’UEFA.

Ce mercredi 9 novembre, Nasser Al-Khelaïfi était présent à la convention de l’UEFA de ce jour. C’est devant les représentants de l’ECA et le président Aleksander Ceferin que le Qatari a une nouvelle fois pointé du doigt la Super League : « Il y a un peu plus d’un an, certains ont tenté de briser l’ECA et l’ensemble de l’écosystème du football. Comme dans un film, dans l’obscurité d’une nuit noire, ils ont essayé de voler le football aux clubs, aux joueurs et aux supporters« , une déclaration qui a suivi des propos vantant l’importance et le rôle de l’ECA. Le président du Paris Saint-Germain a ensuite évoqué l’importance des liens entre l’ECA et l’UEFA qui ont apporté « des changements significatifs et positifs au football européen, pour les joueurs, les clubs, les ligues, les supporters et l’ensemble de l’écosystème« .

« Certaines personnes essaient toujours de diviser le football »

Si le discours de Nasser Al-Khelaïfi à la convention de l’UEFA était jusque-là plutôt cordial, le président du PSG a ensuite passé la seconde en étant plus frontale : « Certaines personnes essaient toujours de réécrire l’histoire et de diviser le football. Pour être honnête, je suis triste pour eux, car ils ont prouvé hier qu’ils ne comprennent tout simplement pas le football et son écosystème […] Le football n’est pas un contrat légal, c’est un contrat social« .

Et pour rebondir sur les tentatives de division qui existent selon Al-Khelaïfi dans le football, le Qatari a tenu a féliciter le SL Benfica pour sa première place du groupe H en Ligue des Champions, toujours avec un petit tacle pour certains de ses homologues : « On a entendu que la Ligue des Champions ne suscitait pas d’émotions et que le football européen est en faillite, mais les clubs portugais sont toujours en lice dans les compétitions européennes ! Je ne comprends pas les critiques ! Félicitations à Benfica qui est le juste vainqueur de la poule« , a-t-il déclaré dans des propos relayés par le média portugais Record.