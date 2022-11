En totale perdition avec le PSG, Mauro Icardi tente de se relancer du côté du Galatasaray sous forme de prêt. Et après des débuts plus que balbutiants, l’avant-centre argentin commence, doucement mais sûrement, à sortir la tête de l’eau. De là à voir le club turc le conserver ?

Cet été, Luis Campos, fraichement intronisé, avait, parmi ses principaux objectifs, la mission de dégraisser l’effectif à la disposition de Christophe Galtier de manière substantielle. Ce qui a finalement été chose faite. Ils sont ainsi une vingtaine à avoir quitté la capitale française, la plupart sous forme de prêt. C’est donc le cas de Mauro Icardi. Ce dernier, qui côtoyait très largement les bas-fonds footballistiques en rouge et bleu, avait donc l’occasion de relancer une carrière au point-mort au Galatasaray. Et pour se faire, le club de la capitale acceptait, en prime, de payer la majeure partie des émoluments du principal intéressé.

Le président du Galatasaray élogieux envers Mauro Icardi

Sur ce prêt d’un an, le Galatasaray doit, en effet, s’acquitter d’un chèque estimé à 750000 euros. Une broutille en somme. Malgré ce, des premiers échos nous étaient parvenus sur une hypothétique rupture de ce dit prêt suite à de nouvelles frasques de la part de Mauro Icardi. Néanmoins, comme on le sait, le football va très vite et cette situation aurait apparemment aujourd’hui évolué. Car oui, petit à petit, l’avant-centre Argentin prend ses marques. La semaine dernière, celui-ci s’est notamment fendu d’un doublé retentissant face au Besiktas dans un choc des plus bouillants. De quoi faire grandement grimper la cote du bonhomme auprès de ses dirigeants et de ses supporters. D’ailleurs, le président du Galatasaray n’a nullement caché son envie de conserver Mauro Icardi à l’issue de ce prêt. Une véritable aubaine pour le PSG à n’en pas douter.

À l’occasion du forum économique du football mondial, Durrsun Ozbek a ainsi exposé : « Le Galatasaray a fait du prêt de Mauro Icardi une véritable réussite. Le salaire versé à Icardi est aujourd’hui de 750000 euros. Le reste est couvert par le PSG. (…) En fin de saison, si le PSG veut vendre le joueur et si les conditions économiques sont propices, le Galatasaray n’hésitera pas à ajouter une star mondiale comme Mauro Icardi à son effectif. »