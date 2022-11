Le PSG distancé dans la course pour Jude Bellingham ?

Le PSG est toujours à la recherche de jeunes talents pour renforcer son effectif. Comme il a pu le faire avec Nuno Mendes, Kylian Mbappé, Marco Verratti, ou bien encore Vitinha, le club de la capitale serait intéressé par la venue du milieu de terrain de Dortmund, Jude Bellingham (19 ans). Mais ce dossier s’annonce complexe.

À seulement 19 ans, Jude Bellingham est titulaire indiscutable dans le milieu de terrain du Borussia Dortmund et est même un cadre de cette équipe, ayant déjà porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises. Il est aussi convoqué en sélection anglaise et compte déjà 17 sélections avec les Three Lions. Depuis le début de la saison, il a marqué neuf buts et délivré deux passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues avec le club allemand. Encore sous contre jusqu’en juin 2025 avec le BVB, Jude Bellingham attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe.

Trois clubs de Premier League poussent fort

Selon les informations du journaliste de Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, Manchester United a fait de l’international anglais sa priorité pour le mercato d’été 2023. Erik ten Hag veut absolument l’avoir sous ses ordres la saison prochaine. Les Red Devils estiment que Jude Bellingham vaut 150 millions d’euros. Mais selon le journaliste, les chances sont faibles pour qu’il atterrisse à Old Trafford en raison de la concurrence de Manchester City, Liverpool mais également du fair-play financier. De son côté, Liverpool serait très optimiste quant à sa signature en 2023. Il est également la cible principale, Jürgen Klopp fait pression pour lui et les Reds veulent frapper fort lors du mercato estival. Ces derniers l’estiment à 100 millions d’euros. En ce qui concerne, le PSG, Barcelone et le Bayern Munich, ils ont peu de chance de s’offrir Jude Bellingham conclut Florian Plettenberg.

X News #Bellingham (1): He’s the transfer target No. 1 for #MUFC confirmed! They expect him to cost around €150m, they have scouted him a lot. Ten Hag wants him in 2023! But: Chances are low due to competition from #MCFC and #LFC and due to Financial Fairplay! @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 7, 2022