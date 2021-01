Touché aux ischios-jambiers lors du match nul entre Lille et le PSG le 20 décembre dernier (0-0), Presnel Kimpembe a repris le chemin des terrains contre Marseille (2-1) et Angers (0-1), à chaque fois en entrant en jeu. Hier soir, alors qu‘il était annoncé titulaire pour la réception de Montpellier (4-0), le titi parisien était finalement absent de la feuille de match. À l’issue de la rencontre – en conférence de presse – Mauricio Pochettino indiquait que Presko “continuait sa récupération et que la semaine prochaine, on verrait s’il peut revenir dans l’équipe.”

Sur son site internet, Le Parisien indique que cette absence du défenseur central a surpris tous les observateurs d’autant plus que Kimpembe “s’entraîne normalement” depuis le 11 janvier. “Sa semaine d’entraînement s’est déroulée sans problème même s’il a dû écourter la séance de mardi.” Une petite alerte qui a poussé le staff du PSG à préserver le défenseur central en vue des échéances à venir et notamment le match aller contre le FC Barcelone (16 février) assure le quotidien francilien. Le Parisien qui conclut en expliquant que Presnel Kimpembe était quand même un peu déçu de ne pas fouler la pelouse du Parc hier soir.