Ce mardi soir, le PSG se rend du côté de Milan en marge de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. José Gil Manzano tiendra le sifflet durant cette partie.

Après une victoire de qualité face à ces mêmes milanais il y a plusieurs semaines de cela, le PSG retrouve Mike Maignan et ses partenaires en ce mardi soir. Ces derniers, qui ne comptabilisent que deux petites unités depuis l’entame de leur campagne européenne, auront à cœur d’arracher un résultat face aux Parisiens qui, en cas de succès, se rapprocheraient, eux, des huitièmes de finale. De quoi nous offrir une opposition des plus alléchantes sur le papier.

Un arbitre qui réussit assez bien au PSG

D’ailleurs, on connaît enfin celui qui tiendra le sifflet durant ce match. Il s’agit de José Gil Manzano. L’Espagnol a déjà arbitré le PSG cette saison puisqu’il officiait lors de la victoire rouge et bleu devant le Borussia Dortmund 2-0). Il a également officié durant deux autres rencontres du club de la capitale : Bruges (2021-2022, 4-1) et Benfica l’an passé (1-1). Le PSG n’a donc jamais goûté à la défaite sous sa houlette arbitrale.