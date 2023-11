Édito CS – Un Parisien à Milan, un Milanais à Paris

Cette deuxième manche entre l’AC Milan et le Paris Saint-Germain réserve une confrontation beaucoup plus profonde qu’un simple match de Ligue des Champions. Alors que les Parisiens arrivent en terres italiennes avec un plein de confiance après la large victoire du match aller (3-0), les supporters vont garder à l’œil un duel à longue distance. Le Titi Parisien Mike Maignan retrouve son club formateur, pendant que Gianluigi Donnarumma retrouve aussi le club qui l’a fait monter au plus haut niveau.

Du côté de Mike Maignan, les retrouvailles sont synonymes de vengeance. Pas question de proposer la même copie pour les Italiens qui n’ont pas le droit de perdre s’ils veulent espérer une qualification au tour suivant. « Pas de place pour les émotions » a bien rappelé le gardien de 28 ans, qui ne fera pas preuve d’état d’âme face à ses coéquipiers en Équipe de France. Arrivé à Milan en 2021, le portier a d’abord fait ses classes à Paris où il se développera durant 6 saisons (2009 – 2015) sous les couleurs parisiennes. Après avoir signé son premier contrat professionnel et avoir remplacé Nicolas Douchez en match de préparation, le PSG se sépare de son jeune gardien. L’été 2015, Mike Maignan s’engage avec le LOSC et trouve ses premières minutes de jeu. À Lille, il disputera 181 matchs, dont ses premières expériences européennes. Avec un besoin de voir plus haut, le Français quitte l’hexagone en 2021 pour conquérir le cœur des supporters du Milan AC. Depuis, le gardien devenu titulaire en Équipe de France a joué 90 rencontres officielles sous les couleurs Rossoneri.

Gigio Donnarumma en conference de presse : « Petit à petit, je me suis habitué à l’environnement. J’ai beaucoup d’amis ici, j’ai appris la langue, je communique bien avec les autres et je me sens très bien maintenant ! » 🧤🇮🇹#PSGACM pic.twitter.com/RT4HD8MTvs — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 24, 2023

Mais la venue de Mike Maignan au Milan AC arrive au bon moment. Si le Français a pu se faire une place indiscutable dans l’effectif italien, c’est aussi grâce à son adversaire du jour. En face, Gianluigi Donnarumma a rejoint le Paris Saint-Germain la même année. Après 6 années et une formation complète à l’italienne, le numéro 99 quitte le pays avec 251 matchs disputés. Avec comme ambition de tenir tête à Keylor Navas, il se retrouvera très rapidement en tête d’affiche de la capitale après quelques mois de compétitions. Cette année, les deux portiers s’affrontent en Ligue des Champions. Si la première manche au Parc des Princes rimait avec tranquillité dans les retrouvailles entre le stade parisien et Mike Maignan, ce ne sera pas la même histoire pour Gianluigi Donnarumma. Après avoir quitté le club italien par la petite porte, pour zéro euro à la fin de son contrat, le Parisien peut trembler avant d’arriver à San Siro. Les supporters l’ont prévenu, l’accueil du numéro 99 ne sera pas de tout repos tout au long de la rencontre. Entre banderoles, tifos et sifflets, les oreilles du gardien de 24 ans vont gronder demain soir.

Un duel à longue distance

Depuis le début de saison, les deux gardiens se talonnent dans les statistiques. Le Parisien, Gianluigi Donnarumma a encaissé quatre buts en Ligue des Champions. De son côté, Mike Maignan a gardé sa cage intacte lors des deux premières rencontres, jusqu’au dernier match face au PSG. Avec trois buts encaissés en trois matchs, le Milanais affiche 70% de tirs arrêtés. C’est presque le même nombre que Gigio, qui montre 71% de réussite. Si les taux se valent en compétition européenne, en championnat c’est le numéro 99 qui prend l’avantage. Si le PSG a vu trembler ses filets à neuf reprises, le Français de Milan peut compter dix buts encaissés. Un petit but d’écart qui n’est finalement si anodin, quand on voit que le taux de tirs arrêtés s’élèvent à 76% pour le Parisien, pour seulement 62% pour le gardien milanais. Avantage donc à Gianluigi Donnarumma dans les statistiques, mais aussi sur la confiance, face à un Mike Maignan dans l’obligation de remporter des points pour espérer une qualification.