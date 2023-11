AC Milan / PSG – les compositions probables selon la presse

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse de l’AC Milan pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait aligner son équipe type.

Après son large succès à l’aller (3-0), le PSG retrouve l’AC Milan ce soir pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Un nouveau succès ce soir permettrait au club de la capitale de prendre une bonne option sur la qualification en huitièmes de finale de la compétition. Pour parvenir à s’imposer contre les Milanais, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, absents de longue date, sont forfaits, tout comme Keylor Navas, gêné par des douleurs au dos, Danilo Pereira, forfait jusqu’à la fin de la prochaine trêve internationale et Marco Asensio, qui a repris l’entraînement collectif la semaine dernière, mais qui n’est pas encore apte pour reprendre la compétition.

A voir aussi : Lee Kang-In n’a pas pris part à l’échauffement avec ses coéquipiers

Lee Kang-In préservé à l’entraînement de veille de match

L’entraîneur du PSG devrait aligner une équipe qui s’apparente à une équipe type contre les Milanais ce soir. Gianluigi Donnarumma gardera les buts. Il sera défendu par une ligne de quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Au milieu, Warren Zaïre-Emery sera associé à Manuel Ugarte assure Le Parisien et L’Equipe. En ce qui concerne le secteur offensif, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé accompagneront Randal Kolo Muani, préféré à Gonçalo Ramos. Pour ce qui est du rôle hybride d’ailier/relayeur gauche, c’est Vitinha qui devrait l’occuper. Le Portugais était en concurrence avec Lee Kang-In pour ce poste. Hier, l’international sud-coréen a été ménagé à l’entraînement, ne participant à l’ensemble des exercices. Le quotidien sportif explique que l’ancien de Majorque a été touché au pied gauche contre Montpellier vendredi.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe et le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte – Dembélé, Mbappé, Kolo Muani, Vitinha

selon l’Equipe et le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte – Dembélé, Mbappé, Kolo Muani, Vitinha Le XI probable de l’AC Milan : Maignan – Calabria (cap.), Thiaw, Tomori, T. Hernandez – Musah (ou Krunic), Loftus-Cheek, Reijnders – Pulisic, Giroud, Leao.

XI probable AC Milan / PSG (L’equipe)

XI probable AC Milan / PSG (Le Parisien)