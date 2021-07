Le frère et agent de Sergio Ramos présent à Paris (LP)

Après 16 ans au Real Madrid, Sergio Ramos est libre de tout contrat. Le défenseur central espagnol (35 ans) peut donc signer dans le club de son choix. D’après les dernières rumeurs, trois clubs sont intéressés par son profil, le PSG, Manchester City et le Bayern Munich. Mais d’après les informations du Parisien, Ramos n’a qu’une volonté, rejoindre les Rouge & Bleu. Le quotidien francilien affirme que les discussions entre les deux parties s’accélèrent, René Ramos – agent et frère de l’international espagnol – étant même présent sur Paris ce jeudi afin de rencontrer les dirigeants franciliens. “Selon des proches du dossier, l’issue reste incertaine et rien n’assure à ce jour que Sergio Ramos sera un joueur du PSG d’ici peu“, indique le Parisien. Le PSG lui propose un contrat de d’un an plus une année en option alors que l’ancien madrilène souhaite deux ans. Le salaire de Ramos est aussi le sujet le plus problématique dans ce dossier.

Nous vous avions partagé nos informations sur ce dossier plus tôt dans journée (ici).