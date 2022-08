Accord proche entre le PSG et Everton pour Gueye

Les chantiers se poursuivent avec la nouvelle direction sportive bien installée au PSG. L’un d’entre eux concerne le dégraissage de l’effectif. En effet, si le club de la capitale fait bien souvent la Une pour les joueurs qu’il recrute, ceux dont ils doivent se séparer sont pourtant tout autant (voire plus) nombreux. C’est en ce sens que des noms de l’équipe Rouge & Bleu sont souvent associés à un départ, et c’est notamment le cas d’Idrissa Gana Gueye. L’international fait clairement partie des joueurs à vendre et le Paris Saint-Germain lui cherche une porte de sortie et celle-ci pourrait être du côté de l’Angleterre.

Frank Lampard optimiste sur la réalisation de ce transfert

Alors que la rumeur d’un départ vers Everton grossit depuis quelques jours, les premiers pourparlers semblent positifs et les tractations avancent. Comme l’indique Fabrizio Romano sur son compte Twitter, le PSG et le club de la Mersey sont proches d’un accord pour Gana Gueye. Les derniers détails de ce dossier seront négociés cette semaine mais le deal entre les deux parties sont désormais axés sur un transfert définitif. De son côté Frank Lampard, coach des Toffees, souhaite que son équipe soit renforcée avec l’arrivée de l’international sénégalais et est “optimiste” sur une issue positive des négociations après les premiers échanges qui ont débuté ce jeudi. Reste à savoir le prix que sera prêt à mettre Everton pour récupérer son ancien joueur.