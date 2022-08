Le PSG remporte son premier titre de la saison… et de quelle manière ! Victorieux du Trophée des Champions sur un score très large (4-0), les Parisiens ont surtout séduit par la forme. Appliqués, sérieux, déterminés, les Rouge & Bleu ont livré une belle partie et ont redonné le sourire à leurs supporters après une année morose tant dans les prestations collectives que dans l’état d’esprit. Parmi les belles satisfactions de la soirée, on retrouve en première ligne Neymar Jr.

Neymar avait “très mal au genou” au moment de son coup franc

Le Brésilien a été un des grands artisans de la belle victoire du PSG et du sacre au Trophée des Champions. Double buteur, il est aussi à l’origine de la réalisation de Leo Messi et a aussi obtenu le penalty qu’il a lui-même transformé. Interrogé par… Danilo Pereira après la rencontre pour PSG TV, le numéro 10 parisien raconte son superbe but sur coup franc (une première depuis 2019) et partage sa joie d’avoir remporté le premier titre de la saison.

«Mon coup franc ? J’avais très mal au genou. Leo [Messi] m’a dit : ´Viens, tire le coup franc.´ Alors, j’ai dit ´Ok’ Je me suis concentré et j’ai réussi à marquer un beau but. Tout le monde mérite des félicitations, tous ceux qui sont sortis du banc, tous ceux qui ont participé au match. C’était super, le premier [titre] d’une longue série, c’est parti ! »